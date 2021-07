Benefiční promítání - Expediční kamera pro Moravu v letním kině na Špilasu

- cestovatelská pomoc pro Moravu - výtěžek z promítání putuje do postižených obcí na Moravě - nejlepší expediční filmy posledních pěti let - pohodová letní atmosféra - romantický výhled na Petrov - setkání s přáteli - pivko u skvělých cestovatelských filmů 82 vrcholů (45 min) - Sv.Mořic – Interlaken- Zermatt-Chamonix-Gran Paradiso- Masiv Écrins. Co mají tato místa společného? Všechny mají více než 4000 metrů, nacházejí se v Alpách a také jsou součástí trasy, kterou se dvojice horalů ve složení Ueli Steck a Michael Wohlleben rozhodla zdolat Oči Boha (35 min) - Na hranicích Číny a Kyrgyzstánu, ve stínu sedmitisícových vrcholů - tam, v krajině nikoho, se hlubokými kaňony valí řeka Saryjaz.

Řeka, která láká ty nejlepší kajakáře už od 30.let minulého století. Dobrodruhy, sportovce a blázny, kteří mají odvahu vystavit se tak silnému proudu, tak blízko skal, aby se na konci své cesty podívali do očí boha. Pura vida (30 min) - Nadšený cestovatel a cyklista Hervé si vymyslel bláznivý plán. Své kolo použít, jako pohon lodě a splout během několika měsíců řeku Amazonku. Po 40.000 km po silnicích a cestách přidělal v Ekvádoru kolo na loď, pojmenoval ji “Pura vida” a začal svoji životní cestu. Surf Cuba ( 15 min) - Komunistický režim svobodu obyvatel Kuby z velké míry potlačuje. Navzdory tomu jsou Kubánci z těch lidí, kteří umí najít v životě štěstí i tam, kde není. Kubánci vynikají v baseballu, fotbalu, a nebo v boxu. Poloha a podnebí země jsou ideální pro surfování, pobřeží Kuby je dlouhé skoro 3 000 km. Jenže v celé zemi není jediný surfařský obchod, takže z 11 miliónů obyvatel se tomuhle sportu věnuje 150 surfařů, pro které je každá vlna je pro nejen adrenalin, ale také špetka osobního odboje.