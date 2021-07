Někdo tam nahoře mě má rád

„Světoví boxeři trénují zde“ hlásí nápis nad vchodem Stillmanovy posilovny. Thomas Rocco Barbella není boxer. Je jen otrhaný, zoufalý mladík, co potřebuje prachy. Proto vejde, zapíše se pod smyšleným jménem Rocky Graziano a kvůli deseti dolarům vstoupí do ringu jako sparing partner… a není poražen. Jméno se zapíše do historie. Stejně jako tento příběh o Grazianově cestě z absolutní chudoby k titulu šampiona ve střední váze. Ve svém druhém filmu hraje Paul Newman skutečného krále ringu. V rámci přípravy na roli se s Grazianem osobně setkával, aby pochytil jeho způsob řeči a mimiku. Film získal dva Oscary a režisér Robert Wise zachytil tempo tohoto sportu se silou knock outu. Ve filmu se objeví i Steve McQueen a Robert Loggia. Zaujměte místa nejblíž ringu!