Kdo se letos stane nejsilnějším mužem v Brně? To se dozvíte v sobotu 21. 8. 2021 na již 6. ročníku soutěže Olympia Strongman Brno 2021. Přijďte se podívat na extrémní disciplíny, podpořit závodníky při dechberoucích výkonech a užijte si den napěchovaný adrenalinem. Dopolední klání je určeno pro začínající a méně zkušené závodníky, odpoledne poměří své síly strongman závodníci v amatérské kategorii.

Program 10:00 závod strongman začátečníků 14:00 závod českých amatérských strongmanů 13:00–17:00 možnost svezení v traktoru (zdarma) Soutěžní disciplíny Začátečníci: 1. Tractor Pull 3 t 2. Overhead Medley (Log Lift 90 kg, Axle Lift 90 kg, Dumbbell 55 kg) 3. Farmer's Walk 100 kg + Super Yoke 250 kg 4. Tire Flip 300 kg 5. Bags over Bar (3 pytle do výšky 4,5 m) Amatéři: 1. Tractor Pull 7 t 2. Overhead Medley (Log Lift 125 kg, Axle Lift 120 kg, Dumbbell 75 kg) 3. Farmer's Walk 130 kg + Super Yoke 340 kg 4. Tire Flip 420 kg 5. Bags over Bar (4 pytle do výšky 4,5 m) Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu disciplíny v případě špatného počasí. Vstup pro diváky je zdarma. Těšíme se na vás!