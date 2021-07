Good Bye, Lenin!

Každému co jeho jest, aneb mamince komunismus a dětem svobodu! Německá nostalgická komedie o dobách nedávno minulých.

Říjen roku 1989 nebyl právě nejvhodnějším časem pro upadnutí do kómatu, tedy aspoň pro občany Východního Německa. A přesně to se stalo Alexově matce, nadšené zastánkyni socialismu. Když se o osm měsíců později probudí, Alex stojí před velkým problémem. Její srdce je tak slabé, že by ji mohl zabít sebemenší šok. A co by Alexovu matku mohlo šokovat víc než pád Berlínské zdi a konečné vítězství kapitalismu v jejím milovaném Východním Německu? Aby Alex matku zachránil, udělá z jejich společného bytu ostrůvek minulosti, jakési muzeum socialistické éry, kde si bude jeho matka připoutaná na lůžko užívat milosrdné nevědomosti a žít v přesvědčení, že se nic nezměnilo. Alexovi jeho plán nějakou dobu vychází, ovšem jen do té doby, než se matka začne cítit líp a odhodlá se znovu postavit na vlastní nohy.

Hrají: Daniel Brühl, Katrin Saß, Maria Simon, Čulpan Chamatova

Prodej vstupenek vždy na místě půl hodiny před začátkem představení. Hraje se za každého počasí