Neonové noci, kutálející se kostky, dlouhonohé showgirls – to je Vegas a nezasloužíš si nic než opovržení, pokud nezačneš pod dojmem jeho blyštivé atmosféry vyzpěvovat: Viva Las Vegas! V jednom ze svých nejpopulárnějších filmů se Presley v hlavním americkém městě zábavy objevuje s Ann-Margret. On je jezdcem Grand Prix a ona hotelovou plaveckou instruktorkou a od jejich prvního setkání to jiskří na plné obrátky. Režijní veterán, George Sidney, který vedl Ann-Margret v předchozím roce ve filmu Bye Bye Birdie, kombinuje hormonální bouře s fascinujícími pohledy na Las Vegas šedesátých let.

Hrají: Elvis Presley, Ann-Margret, Cesare Danova, William Demarest, Teri Garr

