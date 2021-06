Měsíc autorského čtení: Milan Kozelka & Zabiť Františka: Svázáno do Kozelky

Milan Kozelka, narozen 1948 v Kyselce, zemřel 2014 v Praze. Možný syn Vítězslava Nezvala. Básník, prozaik, publicista, editor, výtvarný umělec, performer. Podle vlastních slov radikální anarchista. Vystudoval školu života. Za normalizace v samizdatu a podzemí. Po roce 1989 redaktor a editor, organizátor kulturních akcí, hostující učitel na universitách. Vydal desítku knih fantazijní poezie a parodické prózy, například Koně se zapřahají do hracích automatů (1999), Ponorka (2001), Celebrity (2004), Život na Kdysissippi (2008), Bez adresy, s deštěm v patách & Egoniášovo proroctví (2009), Manhattanský deník (2012), Startuji do San Franciska (2018). Editor antologií regionální kultury V srdci černého pavouka (2000; Ostravsko), Od břehů k horám (2000; Severní Čechy) a Vertikální nostalgie (2002; Olomoucko). V průbehu večera vystoupí bezmála všichni básníci, které Kozelka do svých antologií zařadil a několik dalších z Brna a okolí. Hudební doprovod Zabiť Františka, moderuje básník Ivan Motýl. Plus křest monografie Svázáno do Kozelky editorů Pavlíny Morganové, Jany Písaříkové a Vladimíra Havlíka.