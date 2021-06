JazzFestBrno přidává do svého programu další čtyři akce. Do Brna na podzim zavítá baskytarový kouzelník Marcus Miller, bubenický idol Dave Weckl, rakouský saxofonista Bernhard Wiesinger a na domácí půdě zahraje i big band trumpetisty Lukáše Oravce. Ještě předtím však festival oslaví 20 let své existence jednodenním festivalem ve festivalu, na němž se sejdou přední zástupci české jazzové scény. Divadlo Husa na provázku se 29. srpna stane Mekkou českého jazzu. V programu nechybí osobnosti jako Jaromír Honzák, Jiří Slavík, Emil Viklický, Yvonne Sanchez, Dorota Barová, David Dorůžka či kapely Muff a Cotatcha Orchestra. Hudební zážitky navíc doplní výstava dvorního fotografa festivalu Martina Zemana a další doprovodný program. „Rozhodli jsme se pro oslavu, při níž se přední představitelé české jazzové scény budou potkávat s našimi fanoušky nejen v klasickém formátu podium-obecenstvo, ale také v neformálních chvílích mezi koncerty. Každý fanoušek si tak může „ulovit“ svého jazzmana a prohodit s ním pár slov,“ těší se umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka.

Hlavní část letošního ročníku pak odstartuje 26. září a potrvá do 16. prosince. Během necelých tří měsíců festival uspořádá přibližně dvacítku koncertů.

