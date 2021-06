Krajem André a Hustopečský slunovrat s vínem

Start expedice Krajem André 26.6 v 9-12 hod /Hustopeče, ulice Vinařská-náměstíčko Startovné 200 Kč na místě, děti zdarma Základní trasa Expedice Krajem André je dlouhá cca 40 km a vede přes 9 obcí Hustopeče-Starovičky-Velké Pavlovice-Vrbice-Kobylí-Bořetice-Němčičky-Horní Bojanovice-Kurdějov. Jet můžete i krátký dětský okruh. Všechny trasy jsou vyznačeny na mapě v razítkovacím průkazu. Startovní balíček obsahuje skleničku a taštičku na krk, razítkovací průkaz s mapkou. Pro děti je určen bezpečnostní pásek.

Cíl Hustopeče, ulice Vinařská-náměstíčko V 17:30 hod losování o zajímavé ceny PODMÍNKY SOUTĚŽE: Sesbírejte minimálně 7 razítek z 9 možných (v každé ze zúčastněných obcí získáte jedno razítko do razítkovacího průkazu s ústřižkem obsahujícím evidenční číslo). Ten odevzdejte na sběrné místo na ulici Vinařská do 17.00 hodin. Vylosováno bude 9 výherců, kteří získají tyto ceny: 1. místo * poukaz na degustaci vín včetně ubytování v hodnotě 3.000 Kč 2. místo * poukaz na degustaci vín v hodnotě 2.000 Kč 3. místo * poukaz na nákup sportovního zboží v hodnotě 1.000 Kč 4. až 9. místo * balíčky s odměnou Připraven bude bohatý doprovodný program, otevřené sklepy s ochutnávkou vín, krajové speciality ... Zároveň bude také probíhat akce "HUSTOPEČSKÝ SLUNOVRAT S VÍNEM" - Místní vinaři návštěvníky pobaví svou rivalitou v soutěži o trofej slunovratu a v nočních otevřených sklepech nabídnou to nejlepší ze svých vín. Otevřené sklepy v pátek 25.6. od 18.00 hodin, v sobotu 26.6. od 14.00 hodin. Vstupné zdarma, platí se pouze konzumace u vinaře. Návštěvníci se také mohou těšit na hudební doprovod ve vinařských ulicích. Pořádá Hustopečské vinařské bratrstvo.