Provázek open - Setkání spiklenců

Autorská inscenace o fenoménu konspiračních teorií jako uzavřené společnosti otevřené všem.

Věříte, že existují náhody? Myslíte si, že máte věci ve svých rukou? Slouží podle vás 5G sítě k šíření mobilního signálu, nebo virů? Je Země kulatá? A můžete to dokázat? Věříte, že Hillary Clintonová pije dětskou krev? Věříte v pravdivost příběhu o tzv. sametové revoluci, v existenci Finska nebo třeba… v Boha? Každá odpověď je správná, ačkoli vám možná někdo tvrdí opak. Vstupte do bezpečného prostoru našeho přátelského kruhu a uleví se vám. Naše skupina nabídne pochopení a otevřenou náruč pro sdílení vašich i našich zkušeností s konspiračními teoriemi. Jako bonus se dozvíte, co Pavel léta zatloukal a proč se Dominik Teleky už nechce skrývat za talent. Dojde k odhalení jediné skutečné pravdy o Divadle Husa na provázku.

Hrají: Růžena Dvořáková, Vladimír Hauser, Milan Holenda, Jan Kolařík, Sylvie Krupanská, Dominik Teleky, Tereza Volánková, Pavel Zatloukal

Milan Holenda Vystudoval ekologii a ochranu krajiny v Jihlavě. Narodil se v pátek třináctého v Havlíčkově Brodě. Chtěl původně zpívat. Chodil na zpěv k paní Květě Jevdokimovové. Ta mu jednou řekla, jestli nechce hrát v operetě. Chtěl. Na...

Jan Kolařík Se narodil 21.1. 1968 ve Vyškově. Od šesti let vítal občánky v Drnovicích hlasitou recitací. V desíti se s rodiči odstěhoval do Brna, tatínek tam postavil vilu. Začal zde docházet do dramatického kroužku paní Koutné. Od r. 1982 byl...

Dominik Teleky Narodil se v Michalovcích na východním Slovensku. Podařilo se mu projít základní a střední školou a odjel na západ. Tam ale zjistil, že je to vlastně pořád východ. Nastoupil do Vojenského uměleckého souboru Ondráš jako...