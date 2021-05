Otevření Moravské galerie v Brně

Ve středu 12. května otevírá Moravská galerie své stálé expozice (nově s Hlavou Medusy) a aktuální výstavu Rajlich 100. Rafani představí nový díl S21E03 svého výstavního seriálu na vernisáži 20. května. Jurkovičova vila bude veřejnosti zpřístupněna 27. května zahájením výstavy Grand designérů Cen Czech Grand Design 2020 Eduarda Herrmanna a Matěje Coufala s názvem Design In You.

V rámci stálé expozice Brno předměstí Vídně v Místodržitelském paláci bude návštěvníky čekat zásadní novinka: obraz představitele vlámské barokní malby Petera Paula Rubense Hlava Medusy, který se vrátil z turné po světových muzeích. Dílo je zde prezentováno v kontextu dalších děl, které vznikly v Jižním Nizozemí za jeho největšího rozkvětu v 16. a 17. století. Aby měli diváci možnost se o věrnosti malby přesvědčit na vlastní oči, je obraz s Hlavou Medusy prezentován vedle zvířecích preparátů. Mezi dalšími prezentovanými díly je například i tapiserie zachycující bitvu athénského státníka a vojevůdce Kimóna utkaná v Bruselu na počátku 18. století. Tím nejpozoruhodnějším předmětem je však astroláb z 16. století, přístroj na určování polohy slunce, hvězd a dalších předmětů, sestavený vlámským kartografem Gerhardem Mercartorem.

V Místodržitelském a Pražákově paláci bude až do 8. srpna prodloužen výstavní projekt Rajlich 100. Moravská galerie pomocí tří výstav (Jan Rajlich – Art & Design, Jan Rajlich & Bienále Brno a 100 × 100: Hommage à Jan Rajlich) připomíná dílo a odkaz malíře a grafika Jana Rajlicha st., ve světě proslulého zakladatele Bienále Brno.

Umělecká skupina Rafani otevře v Atriu Pražákova paláce novou „epizodu” své seriálové výstavy s názvem S21E03: Hranice. Vernisáž se bude konat 20. května a výstava samotná se bude zabývat společenskými hranicemi danými ekonomickou situací a představou o sobě samých vzhledem k těm druhým.

V Pražákově paláci vznikla také nová intervence do expozice ART IS HERE. Její název je Staré kresby a autorem je Petr Veselý, který kresbu vnímá jako nutkavou potřebu zaznamenání nějaké vizuální situace nebo i právě vyjevené konstrukce, vzpomínky, představy nebo nápadu.

Do 30. května je v knihovně prodloužena výstava Nejkrásnější české knihy roku 2019, v rámci které bude možné si prolistovat knihy jako Jdi na venkov!, Možnosti milostného románu nebo učebnici Jak to ruplo o událostech roku 1989, kterou vydalo Turistické informační centrum města Brna.

Jurkovičovu vilu otevřou 27. května vernisáží výstavy Design In You mladí designéři Matěj Coufal a Eduard Herrmann, kteří získali v letošním roce titul Grand designérů při udělování Cen Czech Grand Design. Rozhodli se navrhnout, vyrobit a nainstalovat několik objektů denní potřeby, které budou vstupovat do dialogu s Jurkovičem i jeho vilou. Pohrávání si se zažitou zkratkou „vyrob si sám (Do It Yourself)“ v názvu výstavy odráží přesvědčení autorů, že i když nemáme ekonomický důvod si věci pro sebe sami vyrábět, prostřednictvím DIY můžeme získat hodnotový nadhled, který potřebujeme v éře konzumu jako sůl.

Muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici čeká s otevřením na příznivější situaci spojenou s vládními opatřeními.