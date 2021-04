Kollektiv Turmstrasse

Tohle zvučné jméno se podepsalo pod mega hit Sorry I Am Late, spojováno je také se Solomunovým labelem Diynamic a patří už téměř dvacet let mezi stálice deep house a techno scény, který nepřestává bavit.

Celý areál hradu bude od června až do září patřit hudbě, divadlu, zkrátka akcím, které jsou v letních měsících se Špilberkem neodmyslitelně spjaty. Na své si přijdou i letos obdivovatelé velkého dramatika Williama Shakespeara. Letní shakespearovské slavnosti nabídnou hned sedm slavných dramat – komedií i tragédií.

Hudba se bude během léta linout ze všech koutů Špilberku a rozezní jej nejrůznější žánry. Od popu, přes rock, lidovou hudbu i klasickou. Během léta vystoupí na Špilberku např. Lucie Bílá, Anna K., David Koller, Michal Hrůza, z kapel to bude třeba Olympic nebo Pražský výběr či Hradišťan s Hanou a Petrem Ulrychovými. Milovníci vážné hudby si jistě nenechají ujít Prague Cello Quartet nebo velké operní kusy jako je Bohéma či La traviata v podání Národního divadla Brno.

V srpnu bude Velké nádvoří patřit především Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Špilberk, pořádanému každoročně Filharmonií Brno, a Léto na hradě vyvrcholí tradiční dvojdenní akcí Muzea města Brna Špilberk žije určenou pro všechny – malé i velké návštěvníky a letos bude žít Špilberk pověstmi.