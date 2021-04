Autokino Brno - Emma.

Emma Woodhouseová je hezká, chytrá, bohatá a na svou dobu notně emancipovaná. Navíc disponuje velmi zvláštním talentem, schopností svádět dohromady jedince opačného pohlaví a dopravovat je až před oltář. Tedy alespoň si to o sobě začne myslet, když několika mistrovskými tahy provdá svou vychovatelku za bohatého vdovce. Jejím dalším projektem se stane plánované spojení mladičké a naivní Harriet s místním farářem. Přestože Emmin otec ji varuje, aby si nezahrávala, a její přítel z dětství George Knightley se jí snaží vysvětlit, že lásce se poručit nedá, dohazovačka Emma tlačí Harriet do sňatku s knězem silou umanutého Amora. Vše bohužel skončí nezdarem, katastrofou a spoustou prolitých slz, citovým uragánem, v jehož epicentru se ocitne právě Emma, které nezdar rozmetá všechny životní jistoty. Až potom pochopí, že toho pravého si každý musí najít sám a že to hledání paradoxně nemusí být až tak těžké, protože někdy ho můžete mít celý život přímo před očima. Jen nesmíte být slepí.

Délka: 125 minut

Hrají: Anya Taylor-Joy, Bill Nighy, Mia Goth, Miranda Hart, Gemma Whelan

