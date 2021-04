Autokino Brno - Štěstí je krásná věc

Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To ale změní farářem požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého světa neomezených možností. Ale také ke spoustě nových kamarádů, kteří by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus. A i když se to některým podaří a vztah téhle dvojice to nabourá, přece jen na konci zjistí, že největší výhrou v životě je láska…

Délka: 99 minut

Hrají: Petra Hřebíčková, Karel Zima, Jan Dolanský, Marek Taclík, Ondřej Pavelka, Jiří Ployhar, Zdeněk Godla, Tomáš Jeřábek, Eva Leinweberová, Petr Vaněk, Markéta Hrubešová, Leoš Noha, David Novotný, Pavel Slabý, Petr Kotvald, Martin Písařík

