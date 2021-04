Otevření venkovních prostor v Zoo Hodonín

V pondělí 12. dubna bude zahrada po téměř čtyřech měsících OPĚT OTEVŘENA VEŘEJNOSTI, proto vám přinášíme pár informací:

rezervace není nutná,

vstupenky lze zakoupit online i přímo na pokladně,

otevřeno bude denně od 9:00 do 19:00 hodin,

vnitřní pavilony zůstávají uzavřeny,

výdejní okénka bufetu budou otevřena denně od 10:00 do 18:00,

loni zakoupené permanentky do zoo bude možné na pokladně zoo prodloužit,

zážitkové programy v zoo bude možné objednávat a absolvovat až po dalším rozvolnění opatření a po otevření vnitřních pavilonů.