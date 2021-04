Festival otevřených sklepů – Jaro na Kyjovsku

Loni na jaře to nevyšlo, ani letos v dubnu, o to víc se těšíme na nový červnový termín. Odložený 27. Festival otevřených sklepů zavítá na Kyjovsko, které je známé jako kraj lidových písní, krojů, tanců, tradičních řemesel a hlavně vína. Na návštěvníky bude o víkendu 19. a 20. června čekat třicítka otevřených sklepů, degustace vín z rukou vinařů, doprovodný kulturní program a krajové speciality. V ceně dvoudenní vstupenky získáte degustaci všech festivalových vzorků, vstup do všech sklepů, tištěného průvodce, degustační skleničku, stylovou látkovou tašku, možnost využití festivalové autobusové dopravy a vstup na vybrané akce doprovodného programu zdarma. Začátek je v sobotu 19. června, sklepy se otevřou od 10 do 21 hodin, v neděli pak od 10 do 15 hodin, po oba dva dny s možností nákupu vín jak u vinařů, tak i ve festivalovém e-shopu. Registrační místo v Domě kultury v Kyjově bude otevřeno v pátek 18. června od 17 do 20 hodin, v sobotu od 8 do 15 hodin a v neděli od 10 do 12 hodin. Kyvadlová doprava mezi obcemi po celou dobu festivalu. Informace o vinařích, programu a ubytování na webu. Vstupenky koupíte v e-shopu na www.otevrenesklepy.cz.