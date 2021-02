Velký vesmírný víkend

Jurij Gagarin. Ve středu 12. dubna 1961 za pouhých devadesát minut oblétl planetu Zemi.



Na oběžnou dráhu jej vynesla upravená balistická raketa. Gagarin byl namačkán do dvoumetrové koule kosmické lodě, která letěla ve výšce 250 kilometrů nad zemí rychlostí 25krát větší než je rychlost zvuku. Při vstupu do zemské atmosféry se prudce zbrzdila a zvenku zahřála na teplotu více než dva tisíce stupňů Celsia. K dispozici nebyly žádné záložní raketové motory, Gagarin musel krátce před přistáním z kabiny vyskočit a snést se na zemi na padáku. Celý let řídily primitivní automaty, žádné počítače, kosmonaut dokonce nebyl ani v nepřetržitém spojení s řídícím střediskem. Výprava naštěstí proběhla bez větších problémů a na planetě Zemi se mohla zrodit první celosvětová celebrita.

Jurij Gagarin se mezi novodobé hrdiny zařadil právem. Nikdo tenkrát nevěděl, jak lidský organismus zareaguje na beztížný stav. Kosmonaut se mohl během hodiny a půl zbláznit, dostat mořskou nemoc se strašidelnými iluzemi, ztratit schopnost orientace a cílevědomého uvažování, zemřít na ozáření. Gagarin letěl v kosmické lodi, která v pěti předcházejících pokusech dvakrát selhala. A spolehlivá nebyla ani kosmická raketa – naději na úspěch odborníci odhadli tak padesát na padesát.