Letní scéna Divadla Bolka Polívky - DNA

Divadlo Bolka Polívky připravuje bohatý program pro Letní scénu 2021. Hrát se bude pod širým nebem v Brně, Mikulově a Slavkově.



Šestý ročník Letní scény Divadla Bolka Polívky je i v letošním roce naplánován tak, aby se postupně odehrával hned ve třech atraktivních lokalitách. Od 12. do 25. června a následně od 22. července do 15. srpna 2021 budou mít diváci možnost zhlédnout inscenace z vlastní produkce divadla i jeho hostů v amfiteátru na Kraví hoře v Brně, od 29. června do 5. července 2021 v amfiteátru v Mikulově a od 12. do 15. července 2021 na nádvoří Zámku Slavkov – AUSTERLITZ.

Vstupenky je možné zakoupit online na webu divadla.

DNA, jako slovo, jsou jen tři písmena. DNA, jako titul, představuje tři prvky s důležitým významem pro autorskou hru Bolka Polívky. DNA je šroubovice genetických informací, nositel dědičnosti mezi otcem a dcerou. Dna, to je také choroba, která se táhne celým životem a občas ho v nejnevhodnější okamžik ovlivní. A jsou tu i jiná dna. Chvilky, na které se snažíme zapomenout, ale nedaří se nám a připomínáme si je. Dna osobní, vztahová i existenční.

Divadelní zpracování generačního střetu otce a dcery, kde ON (Bolek Polívka) a ONA (Anna Polívková) prožívají humorné i vážnější situace svého všedního života. Jako herečtí kolegové společně tráví čas v šatně a sem tam si odběhnou na scénu. Nebo už na scéně jsou? ON je chátrající, životem prozkoušený muž, který rád poučuje a vrtá do života svému potomkovi. ONA má pocit, že její zploditel je paranoidní šťoural. Oba ovšem spojuje upřímné „mít rád, i přestože…“.

Komedie s autobiografickými prvky je plná gagů, klaunských a divadelních výstupů a efektů, typické improvizace i charakteristického humoru Bolka Polívky, který půvabně osvěžuje jeho dcera, Anna Polívková.