Letní scéna Divadla Bolka Polívky - Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho

Divadlo Bolka Polívky připravuje bohatý program pro Letní scénu 2021. Hrát se bude pod širým nebem v Brně, Mikulově a Slavkově.



Šestý ročník Letní scény Divadla Bolka Polívky je i v letošním roce naplánován tak, aby se postupně odehrával hned ve třech atraktivních lokalitách. Od 12. do 25. června a následně od 22. července do 15. srpna 2021 budou mít diváci možnost zhlédnout inscenace z vlastní produkce divadla i jeho hostů v amfiteátru na Kraví hoře v Brně, od 29. června do 5. července 2021 v amfiteátru v Mikulově a od 12. do 15. července 2021 na nádvoří Zámku Slavkov – AUSTERLITZ.

Vstupenky je možné zakoupit online na webu divadla.

Co všechno je schopen udělat Dr. Burke, aby si zachránil svoji milovanou rezidenci krásy?

Nekonečné pekáče plné buchet paní Outěchové, řízný nápadník Václav Václav, nesmělý Tichý, Svatava skoro svatá a hlavně starý mládenec Burke, který je na konci svých mužských sil, ale ještě se nehodlá vzdát a tak svádí dojemný „donkichotský“ zápas s přesilou, kterou tvoří snůška lidských nectností a špatných vlastností.