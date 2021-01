Letní scéna Divadla Bolka Polívky - Szidi Tobias & band – Sedmoláska

Divadlo Bolka Polívky připravuje bohatý program pro Letní scénu 2021. Hrát se bude pod širým nebem v Brně, Mikulově a Slavkově.



Šestý ročník Letní scény Divadla Bolka Polívky je i v letošním roce naplánován tak, aby se postupně odehrával hned ve třech atraktivních lokalitách. Od 12. do 25. června a následně od 22. července do 15. srpna 2021 budou mít diváci možnost zhlédnout inscenace z vlastní produkce divadla i jeho hostů v amfiteátru na Kraví hoře v Brně, od 29. června do 5. července 2021 v amfiteátru v Mikulově a od 12. do 15. července 2021 na nádvoří Zámku Slavkov – AUSTERLITZ.

Vstupenky je možné zakoupit online na webu divadla.

„Sedm je silné číslo. A láska je to, na čem záleží. Sedmoláska. Sedm je symbol. Symbol pochází z řeckého výrazu symbállein, což znamená spojovat dohromady. Kdysi byl zvyk, že uzavřená smlouva se zaznamenala na hliněnou tabulku, která se rozbila a rozdělila mezi účastníky smlouvy. Při setkání je znovu spojily. Tyto střepy se nazývaly symboly. Z tohoto pohledu můžeme symbol považovat za něco, co označuje spojení věcí, které dohromady vytvoří smysluplný celek. Sedmoláska jako sedmé nebe, sedm dní v týdnu, sedm pečetí.“ Szidi Tobias

„Tajemství sedmi hvězd, které jsi viděl v mé pravici, a sedmi zlatých svícnů: sedm hvězd jsou andělé sedmi církví a sedm svícnů je sedm církví.“ (J 1,20) Sedm svícnů je sedm sborů. „A když otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi asi půl hodiny ticho.“ – Zjevení 08:01