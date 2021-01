Letní scéna Divadla Bolka Polívky - Pavol Seriš: Pozemšťan

Divadlo Bolka Polívky připravuje bohatý program pro Letní scénu 2021. Hrát se bude pod širým nebem v Brně, Mikulově a Slavkově.



Šestý ročník Letní scény Divadla Bolka Polívky je i v letošním roce naplánován tak, aby se postupně odehrával hned ve třech atraktivních lokalitách. Od 12. do 25. června a následně od 22. července do 15. srpna 2021 budou mít diváci možnost zhlédnout inscenace z vlastní produkce divadla i jeho hostů v amfiteátru na Kraví hoře v Brně, od 29. června do 5. července 2021 v amfiteátru v Mikulově a od 12. do 15. července 2021 na nádvoří Zámku Slavkov – AUSTERLITZ.

Vstupenky je možné zakoupit online na webu divadla.

Bláznivý příběh mimozemšťana, který touží stát se pozemšťanem. Pohybuje se po planetě Zemi a bedlivě nás pozoruje, aby se naučil být jako my. Nemá to ale jednoduché. Jsme totiž podivnější, než si myslel. Podaří se mu pochopit naše chování a zapadnout do společnosti?

Ve své nejnovější autorské inscenaci Pavol Seriš satiricky pohlíží na chaotický svět, který dnešní člověk přijímá jako normu. “Pozemšťan” je divadelní zprávou o lidech 21. století, kteří se dívají všude kolem sebe, jen ne do zrcadla. Fyzický stand-up a komediální pantomima o tom, jak se chováme a jací jsme.