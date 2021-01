Letní scéna Divadla Bolka Polívky - Tři grácie z umakartu

Divadlo Bolka Polívky připravuje bohatý program pro Letní scénu 2021. Hrát se bude pod širým nebem v Brně, Mikulově a Slavkově.



Šestý ročník Letní scény Divadla Bolka Polívky je i v letošním roce naplánován tak, aby se postupně odehrával hned ve třech atraktivních lokalitách. Od 12. do 25. června a následně od 22. července do 15. srpna 2021 budou mít diváci možnost zhlédnout inscenace z vlastní produkce divadla i jeho hostů v amfiteátru na Kraví hoře v Brně, od 29. června do 5. července 2021 v amfiteátru v Mikulově a od 12. do 15. července 2021 na nádvoří Zámku Slavkov – AUSTERLITZ.

Vstupenky je možné zakoupit online na webu divadla.

Tři ženy v jedné panelákové kuchyni. Čerstvá důchodkyně kadeřnice Marta a její dcera Eva, co má pár kilo navíc, a právě utekla ze svatebního salónu, kde si zkoušela vysněné šaty. A konečně teta Helena, co přijela ze Švýcar, a přivezla s sebou víc než čokoládu z alpského mléka… Pohřeb babičky už byl, tak by se měla začít plánovat ta svatba, ne? Jenže kdyby to bylo takhle jednoduché…