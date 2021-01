Letní scéna Divadla Bolka Polívky - Srnky

Divadlo Bolka Polívky připravuje bohatý program pro Letní scénu 2021. Hrát se bude pod širým nebem v Brně, Mikulově a Slavkově.



Šestý ročník Letní scény Divadla Bolka Polívky je i v letošním roce naplánován tak, aby se postupně odehrával hned ve třech atraktivních lokalitách. Od 12. do 25. června a následně od 22. července do 15. srpna 2021 budou mít diváci možnost zhlédnout inscenace z vlastní produkce divadla i jeho hostů v amfiteátru na Kraví hoře v Brně, od 29. června do 5. července 2021 v amfiteátru v Mikulově a od 12. do 15. července 2021 na nádvoří Zámku Slavkov – AUSTERLITZ.

Vstupenky je možné zakoupit online na webu divadla.

Srnky jsou příběhem outsiderů s kuriózními osudy: dirigent, který touží vystupovat v Japonsku a na Pražském jaru; mykolog, který ze strachu z vlastní výšky chodí neustále ohnutý; vynálezce, který má na kontě řadu odmítnutých vynálezů, či úředník, který vždy po orgasmu pláče, protože si myslí, že to je naposledy. A samozřejmě nechybí ani jejich ženy, milenky, „zaučovatelky“. Cesty všech se jedné noci nečekaně spojí a jejich příběhy najdou rozuzlení až díky srnkám, které se objeví, Bůh ví odkud…