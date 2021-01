Letní scéna Divadla Bolka Polívky - Šest tanečních hodin v šesti týdnech

Divadlo Bolka Polívky připravuje bohatý program pro Letní scénu 2021. Hrát se bude pod širým nebem v Brně, Mikulově a Slavkově.



Šestý ročník Letní scény Divadla Bolka Polívky je i v letošním roce naplánován tak, aby se postupně odehrával hned ve třech atraktivních lokalitách. Od 12. do 25. června a následně od 22. července do 15. srpna 2021 budou mít diváci možnost zhlédnout inscenace z vlastní produkce divadla i jeho hostů v amfiteátru na Kraví hoře v Brně, od 29. června do 5. července 2021 v amfiteátru v Mikulově a od 12. do 15. července 2021 na nádvoří Zámku Slavkov – AUSTERLITZ.

Vstupenky je možné zakoupit online na webu divadla.

Šest týdnů tance, šest týdnů porozumění a hledání společné řeči. Madame Lily Harrison si najímá Michaela Minettiho, aby ji naučil swing, tango, valčík, foxtrot, cha-chu a moderní tanec. Oba prochází těžkým životním obdobím a i přesto, že spolu zdánlivě nemají nic společného nakonec najdou společnou řeč a vzájemně si pomůžou.

Lily: Být sám je těžké. Ale pro mně je ještě těžší být s někým…

Hudba v představení užita na základě licence OSA.