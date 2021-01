Letní scéna Divadla Bolka Polívky - Manželství v kostce

Divadlo Bolka Polívky připravuje bohatý program pro Letní scénu 2021. Hrát se bude pod širým nebem v Brně, Mikulově a Slavkově.



Šestý ročník Letní scény Divadla Bolka Polívky je i v letošním roce naplánován tak, aby se postupně odehrával hned ve třech atraktivních lokalitách. Od 12. do 25. června a následně od 22. července do 15. srpna 2021 budou mít diváci možnost zhlédnout inscenace z vlastní produkce divadla i jeho hostů v amfiteátru na Kraví hoře v Brně, od 29. června do 5. července 2021 v amfiteátru v Mikulově a od 12. do 15. července 2021 na nádvoří Zámku Slavkov – AUSTERLITZ.

Vstupenky je možné zakoupit online na webu divadla.

Píše se rok 1987. Léto. Jez na Berounce. Mladý Emil alias Válec se právě pokusil nebezpečný jez sjet. Udělal se. A vůbec to nevypadalo dobře. Naštěstí ho mladá Marcela alias Borůvka zachránila. Vytáhla ho za pádlo. A když tak seděli po prožitém nebezpečí v letní podvečer na břehu Berounky, a hlasitě oddychovali, zamilovali se. To byl začátek jejich dlouhé cesty. Začátek manželství, které pak trvalo sto let.

Manželství v kostce je skvělou příležitostí pro komediální talent dvou skvělých herců Zuzany Kronerové a Oldřicha Navrátila. Oba hrají dvacetileté, když se seznámili na břehu Berounky i sto dvacetileté, když přemýšlejí na lavičce v Beskydech, proč se jim vlastně nepovedlo zakroutit tomu druhému krkem.