Letní scéna Divadla Bolka Polívky - Lady Oscar

Divadlo Bolka Polívky připravuje bohatý program pro Letní scénu 2021. Hrát se bude pod širým nebem v Brně, Mikulově a Slavkově.



Šestý ročník Letní scény Divadla Bolka Polívky je i v letošním roce naplánován tak, aby se postupně odehrával hned ve třech atraktivních lokalitách. Od 12. do 25. června a následně od 22. července do 15. srpna 2021 budou mít diváci možnost zhlédnout inscenace z vlastní produkce divadla i jeho hostů v amfiteátru na Kraví hoře v Brně, od 29. června do 5. července 2021 v amfiteátru v Mikulově a od 12. do 15. července 2021 na nádvoří Zámku Slavkov – AUSTERLITZ.

Vstupenky je možné zakoupit online na webu divadla.

Kdo by neznal Oskara, kultovní filmovou komedii, jeden ze skvostů ve filmografii Louise de Funése! Film byl natočen dle velmi úspěšné francouzské divadelní hry, která posloužila jako předloha i pro současnou komedii Lady Oskar, tedy modernizovanou verzi, která tentokrát dává velkou hereckou příležitost v hlavní roli ženě – komičce. Po podnikateli Bertrandovi tedy nyní přichází Clara Barnier, stejně rázná podnikatelka, matka, šéfová i manželka, jíž nic na světě nezlomí… kromě její vlastní rodiny!

Vděčné výzvy, kterou nabízí hlavní role, se chopí jedna z nejpopulárnějších komediálních hereček u nás Jana Paulová, pro níž se Lady Oskar stane režijním debutem.