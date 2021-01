Letní scéna Divadla Bolka Polívky - S láskou Mary

Divadlo Bolka Polívky připravuje bohatý program pro Letní scénu 2021. Hrát se bude pod širým nebem v Brně, Mikulově a Slavkově.



Šestý ročník Letní scény Divadla Bolka Polívky je i v letošním roce naplánován tak, aby se postupně odehrával hned ve třech atraktivních lokalitách. Od 12. do 25. června a následně od 22. července do 15. srpna 2021 budou mít diváci možnost zhlédnout inscenace z vlastní produkce divadla i jeho hostů v amfiteátru na Kraví hoře v Brně, od 29. června do 5. července 2021 v amfiteátru v Mikulově a od 12. do 15. července 2021 na nádvoří Zámku Slavkov – AUSTERLITZ.

Vstupenky je možné zakoupit online na webu divadla.

Connie, Leona, Millie a Mary jsou dámy z amerického jihu a jejich největším životním povyražením za posledních 30 let je pravidelná každotýdenní partička bridže. Co se stane, když jedna z nich náhle zemře? Děvčata to vyřeší po svém. Půjčí si popel zemřelé kamarádky Mary z pohřebního ústavu na poslední společnou karetní hru.

Když poté zjistí, že jim Mary posmrtně posílá pozoruhodný dárek, z poklidného dýchánku se stane nejdivočejší mejdan, který by si kdy dokázaly představit. Během večírku si ale také uvědomují, že „žít“ znamená pořádně si život „užít“, dokud není pozdě.

Hořká komedie amerického herce, dramatika a scénáristy Paula Elliotta měla premiéru v roce 2013 a hrála se po celých Spojených státech. Hru o tom, jak je důležitá tolerance a respektování jiných, nebo o tom, že životu se má jít naproti, uvede v české premiéře Divadlo Bolka Polívky v koprodukci s StageArtCz v režii Petra Halberstadta.