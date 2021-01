Letní scéna Divadla Bolka Polívky - Šašek a syn

Divadlo Bolka Polívky připravuje bohatý program pro Letní scénu 2021. Hrát se bude pod širým nebem v Brně, Mikulově a Slavkově.



Šestý ročník Letní scény Divadla Bolka Polívky je i v letošním roce naplánován tak, aby se postupně odehrával hned ve třech atraktivních lokalitách. Od 12. do 25. června a následně od 22. července do 15. srpna 2021 budou mít diváci možnost zhlédnout inscenace z vlastní produkce divadla i jeho hostů v amfiteátru na Kraví hoře v Brně, od 29. června do 5. července 2021 v amfiteátru v Mikulově a od 12. do 15. července 2021 na nádvoří Zámku Slavkov – AUSTERLITZ.

Vstupenky je možné zakoupit online na webu divadla.

Životem protřelý král šašků je pověřen převýchovou mladého šlechtice v šaška. Novic je pod jeho vedením – a za asistence jeho kumpánů – podroben lekcím, při kterých postupně nachází své šaškovské já. Postupně dojdou k rituálu, při kterém se zrodí nový šašek.

Michal Chovanec Začínal hereckou spoluprací s Teatrem Novogo Fronta. V současnosti spolupracuje s několika brněnskými divadly (Divadlo Facka, Služebníci Lorda Alfréda, Divadlo Bolka Polívky, Národní divadlo Brno), v nichž rozvíjí převážně...