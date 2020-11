ESS - zima, kopr a dobrovolnictví v Lotyšsku

Sedni si k počítači a poslechni si příběhy dvou Češek, které se vydaly jako dobrovolnice do Lotyšska. A jedna z nich tam i zůstala! Vyjely přes Evropský sbor solidarity na roční dobrovolnou službu, která jim změnila život. Dozvíš se: - jaké to je dobrovolničit v nezávislém centru mládeže i zavedené outdoorové organizaci - jak můžeš využít možností Evropského sboru solidarity a zadarmo se vydat na měsíc až rok žít do jiné země - spoustu legračních i nezapomenutelných zážitků - proč je mottem Lotyšska "best enjoyed slowly"

Těšit se můžeš na prezentaci s fotkami a spoustu prostoru pro příběhy a dotazy. Potkáme se v 19. 11. v 18:30 tady: https://us02web.zoom.us/j/87456685131