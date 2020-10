Duchové Vánoce

Divadelní hra Duchové Vánoc je napsaná podle povídky Charlese Dickense „A Christmas Carol“ a přenese nás do Londýna první poloviny 19. století, kde má lakomec, mrzout a majitel obchodu se smíšeným zbožím, Eduard Hamoun, otevřeno i na Štědrý den. Vždy směle prohlašoval, že Vánoce jsou zbytečnost, a proto je zásadně neslaví. Co se ale stane, když ho o Štědrém večeru navštíví tři vánoční duchové a nechají ho celý den prožít ještě jednou? „Pokud to chcete vědět, přijďte do divadla,“ zve všechny diváky režisér představení Juraj Háder.