Pojďte spolu s námi zkrášlit prostory Komunitního centra na Vlhké, zasadit květiny a společně s jeho klienty vybudovat něco trvalého, co bude dál přinášet radost. Během workshopu se dozvíte více o konceptu guerilla gardeningu a vyzkoušíte si dobrovolnictví v centru. Během nouzového stavu, kdy byl volný pohyb osob omezen na cesty z domova do práce, měly být ulice města prázdné. Nebyly. Zůstali na nich lidé, kteří nemají ani domov ani práci a určitém nouzovém stavu byli zvyklí žít už dříve – lidé bez domova.

Ti nakonec našli, mimo jiné, útočiště v kontaktním centru na ulici Vlhká. Šťastnější z nich během posledních měsíců našli práci, někteří našli také nový domov. Ti méně šťastní jej stále hledají. Když centrum vzniklo, jednalo se o vyprahlý a prašný prostor se skromným zázemím. To se postupně měnilo. Místy zní klavír nebo kytary, probíhají turnaje stolního tenisu, vznikla skalka. Lidé, kteří berou centrum za vlastní si však přejí, aby to tím nekončilo. Proto proběhne další zkrášlování nejenom centra, ale také venkovních prostor, během kterého budete mít možnost podílet se na tom všem s nimi a také si vyslechnout příběhy lidí, kterým mnohdy nezbylo více než právě ty příběhy a prostor městských ulic, kterými každý z nás denně prochází, ale vrací se z nich pokaždé domů. Společně máme na to “MAKE VLHKÁ GREAT AGAIN!”