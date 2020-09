Veronika Vlková / Tiše poslouchej

Tiše poslouchej, znáš to. Najdi si svoje světlo a svůj stín, podívej se na oblohu a na všechny ty kytky kolem. Podívej se do slunce, necháš se oslnit?

Slunce stojí na obloze, a když stoupá, je vřelejší a jasnější. Ptáš se, co to stojí? Co to stoupá a klesá a kam že chodí spát? Denní hvězdo...odkud přichází světlo, a kde je?

Slunce je velmi daleko a zároveň docela blízko. Je tady a tam, přítomné a skryté.

A znovu se ptáš, i když už víš, kde hledat odpověď.