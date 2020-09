Příběh oblečení aneb co na sebe

Co dělá z bavlny biobavlnu? Co přesně znamená, že je oblečení eticky vyrobené? A není nejlepší obléct se ze sekáče? Během workshopu se zblízka podíváme na oděvní průmysl a výrobky, které nabízí. Budeme hledat cesty a inspiraci, jak udělat vlastní šatník férovější a zkoumat, co to „férové“ oblečení vlastně je. Workshopem vás provede Markéta Dědková z TukTuki.