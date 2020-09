Do desátého ročníku vstupují hudební ceny Vinyla, jejichž organizátoři chystají devět koncertních večerů. Několik měsíců připravovanou sérii akcí průběžného festivalu Vinyla by rádi realizovali i s vědomím pravděpodobných klubových omezení. V plánu od přelomu září a října až do prosince jsou převážně brněnská vystoupení Oldřicha Janoty s Martinem Kyšperským, kapely Hm… a projektu Solárium, Severního nástupiště nebo dvojice P/\ST. Své výročí ceny slaví také novým logem a webovými stránkami od respektovaného Anymade Studia.

Průběžný festival Vinyla 2020 zahájí v pondělí 30. září v brněnském Kabinetu Múz společný koncert kapely Hm... a projektu Solárium Ondřeje Kyase a Aleše Pilgra. V říjnu tamtéž zahrají 7krát3 s Hellwanou a Oldřich Janota s Martinem Kyšperským, v listopadu Kurvy Češi s V0nt a výjimečně ve znojemském klubu GoGo Science Killer a Snackthief. Následovat budou opět brněnská vystoupení Black Tar Jesus s Tamarou a v prosinci program uzavřou koncerty P/\ST s Matkou a Severního nástupiště s Billow.

Přehled plánovaných akcí Průběžného festivalu Vinyla 2020:

30. 9. Hm… / Solárium, Brno (Kabinet Múz)

15.10. 7krát3 / Hellwana, Brno (Kabinet Múz)

22.10. Oldřich Janota / Martin E. Kyšperský, Brno (Kabinet Múz)

07.11. V0nt / Kurvy Češi, Brno (Kabinet Múz)

21.11. Science Killer / Snackthief, Znojmo (GoGo Music Klub)

27.11. Black Tar Jesus / Tamara, Brno (Kabinet Múz)

08.12. P/\ST / Matka, Brno (Kabinet Múz)

16.12. Severní nástupiště / Billow, Brno (Kabinet Múz)

Oldřich Janota Neúnavný hledač neprošlapaných cest, nezaměnitelný zpěvák a kytarista, básník a příležitostně i břitký fejetonista Oldřich Janota začal vystupovat v sedmdesátých letech s folkovými baladami. Od počátku devadesátých let...