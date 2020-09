Filmová gleeshow: First Smile & Eliška Urbanová

Brno čeká další repríza úspěšného koncertu těch nejslavnějších filmových hitů nastudovaných pevěcko-tanečním seskupením First Smile v žánru glee. Můžete se těšit na: - mladé zpěváky a tanečníky plné energie - živý zpěv sólistů a sboru - živou kapelu - nové obsazení a noví sólisté - originální choreografie - dosud neslyšené aranže všech písní - světelnou show - hity Eye of The Tiger, Can You Feel The Love Tonight, This Is Me a další! A to vše za přítomnosti speciálního hosta: Eliška Urbanová - finalistka soutěže The Voice Česko Slovensko 2019! ​

O First Smile: First Smile je skupina mladých lidí zpívající vlastní úpravy populárních, rockových i muzikálových písní doprovázené choreografiemi. V rámci ČR je jediným tělesem, které se tomuto žánru, zvanému glee, věnuje. Snaha přenést originální formát z Anglie a Ameriky do ČR trvá již od roku 2013, kdy First Smile vznikl. Od klasických sborů se glee liší především podporou zpěvákovy individuality, a zároveň dává prostor vyjádřit taneční i pěvecké schopnosti také v rámci skupiny. V minulosti uvedl úpravy klasických i současných hitů, např. Numb, Counting Stars, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, Summer Nights z muzikálu Pomáda, Amerika z muzikálu West Side Story nebo Lady Gaga mashup... Na kontě má i autorskou píseň Bridgebreaker a autorský muzikál Hlubina od Arin Dvořákové. Nejvíce se First Smile soustředí na koncepční projekty zvané gleeshow. Takový koncert je pak písněmi dramaturgicky provázán, vtáhne diváka do děje a předá mu nejen hudebně-taneční zážitek. A jeden takový projekt – Filmovou gleeshow – zažil v dubnu a říjnu 2019 velký úspěch a proto neváhejte a kupte si lístky na reprízy!

Eliška Urbanová & Soul Ožil: Kapela Soul Ožil vznikla na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Věnuje se převážně žánru soul a funk. Rytmus a harmonii drží rytmické sekce, čtyři dechové nástroje dodávají tu správnoiu energii a nad tím vším dominuje skvělý hlas Elišky Urbanové!