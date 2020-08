Zažít město jinak

Už podruhé plánujeme ožít Řícmanice sousedskými slavnostmi! Letos přesouváme dění také do ulic, a ještě více tak chceme naplnit hlavní hlavní smysl sousedských slavností – potkat se, sdílet zážitky, vzpomínky, nebo jedinečné talenty každého z nás.

Centrem informací o akci bude stánek na návsi, kde bude celá akce zahájena a odkud vyrazí komentované prohlídky po obci. Zároveň zde najdete všechny detaily o programu.

Oživená ulice

A teď to nejdůležitější! Mezi 14:00 – 15:30 se také různě po dědině “otevřou” sousedská stanoviště. Ale to, jak budou vypadat. záleží i na vás. Umíte něco zajímavého? Umí vaše děti něco zajímavého? Hrát na hudební nástroj, šermovat, vyrábět košíky, mýdla, vázat kytice? Pojí se k vašemu domu nějaký zajímavý příběh? Otevřete si před domem knižní bazárek či blešák za odnos? To je jen několik nápadů, jak byste mohli přispět k programu celého dne. Stačí věnovat sousedským slavnostem 15 minut vašeho času a přidat tak svůj vlastní puntík na zážitkovou mapu naší obce.

Program:

Na návsi od 13:30 a 14:00 hod – komentované prohlídky z návsi , individuální pochoďák pro rodiny s dětmi – časově neomezené, s mapkou a úkoly pro děti si jej můžete projít kdykoli

Od 14:00 – 15:30 Oživená ulice – sousedská stanoviště plná zajímavostí!

Od 15:30 program na koupališti – sousedský piknik – vyhlašujeme soutěž o titul “Řícmanský mlsal, výtvarné dílny, sportovní aktivity, oblíbené bublifukárium, sypání mandal, minecraft omalovánky, vědecké experimenty pro děti a nezbytné karaoke a hudební party pro odvážné!, večerní program

Chcete se zapojit? Dejte nám vědět na email: ela.zizkova@gmail.com nebo vendulala@email.cz

Napsat nám také můžete do facebookové skupiny Živé Řícmanice.