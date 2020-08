iSport LIFE Columbia závod: Zoo Brno

Datum konání: sobota 12. 9. 2020

Kapacita: 600 závodníků

Start závodu: 11:00 hod, brněnská zoo, U VÝBĚHU MEDVĚDA KAMČATSKÉHO

Prezentace: 8:00 - 10:30 hod

Trasa závodu: brněnskou zoo

Délka tratě: 10 km

Povrch tratě: zpevněné cesty, asfalt, lesní a polní cesta

Převýšení: 200 m

Časový limit: Závod bude ukončen po 90 minutách.

Věková hranice pro účast v hlavním závodě: Od 15 let včetně. Každý závodník je odpovědný za svůj fyzický i psychický stav. Závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

---

DĚTSKÝ ZÁVOD

---

Datum konání: sobota 12. 9. 2020

Kapacita: 150 závodníků

Start závodu: 9:30 hod, Zoo Brno, U VÝBĚHU MEDVĚDA KAMČATSKÉHO

Prezentace: 8:30 - 9:00 hod

Trasa závodu: brněnskou zoo

Délka tratě: 660/1260 m

Povrch tratě: asfalt

Převýšení: 4/22 m

Časový limit: Závod bude ukončen po 30 minutách.

Věková hranice pro účast v závodě: Od 6 let (směrodatný je ročník narození, závodník musí dosáhnout v roce konání závodu šesti let). Každý závodník/zákonný zástuoce je odpovědný za fyzický i psychický stav závodníka. Závodníci mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.