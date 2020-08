Blešák na dopraváku

V pátek 18. září 2020 od 17.00 do 19.00 hodin se na dopravním hřišti uskuteční Blešák, je to prosté: přineste si svůj stoleček či deku a vybalte si na ně, co chcete vyměnit či prodat.

Akci pořádá Okrašlovací spolek pro Komín, https://www.okraslovacikomin.cz/