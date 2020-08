Jedná se o gramatické kurzy jedinečnou Nepustilovou metodou, určené pro širokou veřejnost od 12-ti let.

Měsíční víkendové kurzy angličtiny - čtyři po sobě jdoucí víkendy. Výuka probíhá vždy v sobotu od 9:00 do 18:00 (polední přestávka od 13:00 do 14:00) a v neděli od 9:00 do 13:00. Kurzy jsou zakončeny závěrečným testem, na základě kterého můžete postoupit do vyššího stupně pokročilosti nebo si kurz za sníženou cenu (3500,- Kč) zopakovat. Celková délka kurzu je 48 hodin (48x 60min).