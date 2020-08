Propagační seminář reálné sebeobrany KravMaga - Kapap Sejdeme se v 8:50 ZDE: mapy.cz/s/gepuhutucu Poté společný přesun do parku Lužánky, kde budeme cvičit. Můžete se přijít pouze podívat, ale nejlépe se i připojit a zacvičit s námi. Náplní bude boj beze zbraně, boj se zbraní (tyč proti tyči, nůž proti noži,.., boj na zemi. Seminář je otevřený pro všechny - neřešíme věk, pohlaví ani fyzickou kondici. Každý má právo se bránit napadení a my vás to naučíme. Naším mottem je: „Lepší umět a nepotřebovat, než naopak!“ Seminář je zcela zdarma. S sebou věci, které je možné ušpinit, kvalitní obuv, dostatek pití. Pokud přijdete později, kontaktujte mě na tel. +420 723 709 123.