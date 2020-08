Mersey Gathering

Rok se sešel s rokem a ačkoliv jsme Mersey klub v listopadu 2019 uzavřeli, jeho duch v nás stále žije. Zároveň v říjnu uplyne 27 let od založení. A tak vznikl nápad uspořádat hudební setkání s našimi spřízněnými umělci a hlavně s vámi!!



Nechte se pozvat na Zahrádku na Střeláku, kde v sobotu 3.10.2020 zahrají na open air stagei kapely a souběžně to budou roztáčet DJs ve vnitřních prostorách.



Na venkovním podiu vystoupí kapely: Bare Escape, Ghost of You, sinks, Kill The Dandies.

V DJ roomu zahrají: Alan Wood, PDCH, Kosmonaut Náhradník, Koala, Lillou, Javas, Elio a Vik.



Předprodej bude spuštěn již brzy.



Pokud by se akce nemohla konat z důvodu nepříznivého vývoje koronaviru, bude přesunuta na jaro 2021 a vstupenky zůstanou v platnosti.