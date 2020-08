Intenzivní kurz angličtiny

Jedná se o gramatické kurzy jedinečnou Nepustilovou metodou, určené pro širokou veřejnost od 12-ti let. Výuka v týdenních intenzivních kurzech probíhá 6 dní - od pondělí do soboty 8 hodin denně. Kurzy jsou zakončeny závěrečným testem, na základě kterého můžete postoupit do vyššího stupně pokročilosti nebo si kurz za sníženou cenu (3500,- Kč) zopakovat. Celková délka kurzu je 44 hodin (44 x 60min).

Cílem kurzu je probrat nejzákladnější gramatiku, naučíte se např. anglickou abecedu, výslovnost, zájmena, základní předložky, tvorbu jednoduchých vět v přítomném, minulém a budoucím čase (I go, I went, I will go) a v čase přítomném průběhovém (I am going), různé hovorové vazby, asi 15 nepravidelných sloves a nejzákladnější způsobová slovesa (can, must). Začíná se s četbou zjednodušených textů pro začátečníky úrovně A0 (Easy Readers: Beginner).