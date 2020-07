Mariina volba

Příběh novozákonní Marie jako ženy živoucí, svobodné a odvážné. Ženy postavené před rozhodnutí, zda chce do světa, jemuž vládne krutost a strach, přivést syna a nést za to všechny následky. Zda chce přes všechny slzy, které vypláče, do světa vpustit naději, že láska má stále mohutnou sílu.

Milan Holenda Vystudoval ekologii a ochranu krajiny v Jihlavě. Narodil se v pátek třináctého v Havlíčkově Brodě. Chtěl původně zpívat. Chodil na zpěv k paní Květě Jevdokimovové. Ta mu jednou řekla, jestli nechce hrát v operetě. Chtěl. Na...