Roberta Legros Štěpánková & Dust in the Groove & Michal Nagy

Hudební projekt na pomezí jazzu a soudobé hudby Dust in the Groove existuje již od roku 2013. Kromě vlastní koncertní činnosti soubor vyhledává intermediální spolupráce s tanečníky i výtvarníky. V tento výjimečný večer se na provázek.dvoře spojí všechny tři složky dohromady. Na projekci pro tento projekt připravených grafických partitur a výtvarných děl řadou výtvarníků budou reagovat jak tanečníci, tak i hudebníci, kteří se budou samozřejmě inspirovat i vzájemně. Nechte se vtáhnout do artového reje!