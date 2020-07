Pro tebe cokoliv

Mateřská láska nemá žádné hranice. Takže když si vaše dcera usmyslí, že se chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Samozřejmě ji podpoříte, protože pro ni byste udělali cokoliv! I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin převlečete do oblečení z biobavlny, sundáte paroží ze zdí a nově zařídíte celý byt, namísto steaku připravíte zeleninové hody a na výběrovou komisi zahrajete divadlo, že jste „alter-globalizační nadšenci“, i když nemáte ponětí, co to je. A kdyby to bylo málo, z matky – zkorumpované právničky – udělejte obhájkyni lidských a zvířecích práv, otce – operního pěvce – vydávejte za sirotka v důchodu a bratra za afrického bojovníka za svobodu. Završte to adoptováním hluchého, slepého, pajdajícího králíka a to by bylo, abyste nebyli přesvědčiví…!