Michal je kvítko

Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové Samby, tančit tak budou nejen děti, ale i květiny!

.. pokropte ho vodou a on nikdy nezvadne. A to ještě nevíte, co se děje za plotem v Michalově zahrádce! Kopretina zpívá, kaktus do všeho mluví, konev má rýmu a umělá kytka z toho má dokonce legraci!

Přijďte si hrát! Přijďte se bavit a smát!