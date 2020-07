Manželství v kostce

Píše se rok 1987. Léto. Jez na Berounce. Mladý Emil alias Válec se právě pokusil nebezpečný jez sjet. Udělal se. A vůbec to nevypadalo dobře. Naštěstí ho mladá Marcela alias Borůvka zachránila. Vytáhla ho za pádlo. A když tak seděli po prožitém nebezpečí v letní podvečer na břehu Berounky, a hlasitě oddychovali, zamilovali se. To byl začátek jejich dlouhé cesty. Začátek manželství, které pak trvalo sto let.