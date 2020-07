Příběhy vodníka Česílka

V každém rybníku, tůni a tůňce přebývá nějaký vodník. A kousek od Jičína, v jednom malém rybníčku, žije se svým kaprem osmikiláčem Česílko. Právě o kapra osmikiláče půjde v naší pohádce především. Knížepán z jičínského zámku na něj dostane zálusk, a tak se ho pokusí všemožně získat. Nakonec se mu to nečestným způsobem podaří. Jestli Česílko s pomocí rusalky Andulky a ztřeštěného loupežníka z knížecího talíře kapra zachrání, tak na to se přijďte podívat do divadla.