S láskou Mary

Connie, Leona, Millie a Mary jsou dámy z amerického jihu a jejich největším životním povyražením za posledních 30 let je pravidelná každotýdenní partička bridže. Co se stane, když jedna z nich náhle zemře? Děvčata to vyřeší po svém. Půjčí si popel zemřelé kamarádky Mary z pohřebního ústavu na poslední společnou karetní hru.

Eva Novotná Narodila se v Kyjově. Po maturitě na Klvaňově gymnáziu byla přijata na studium herectví na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie. K prvnímu hostování na prknech jeviště Mahenova divadla ji pozval její pedagog ze školy a tehdejší...