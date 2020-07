Labutí princezna

Výpravná hudební pohádka na slavné téma o zlém čaroději Rudovousovi, který promění princeznu Odettu a její přátele v labutě. Princ by ji sice mohl vysvobodit, ale nesměl by si ji splést s jinou dívkou. To se, bohužel stane a princ svůj omyl pozná, až když je pozdě. Protože jsme však v pohádce, všechno nakonec dobře dopadne. Aby děti lépe pochopily celý děj slavného baletu, doplnili inscenátoři pohádkové postavy třemi skalními skřítky, kteří dětem objasňují, co se právě stalo nebo se v následující chvíli stane.