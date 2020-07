Ewa Farna: koncert v parku zámku Valtice

HVĚZDNÝ VÍKEND VE VALTICÍCH

Valtice se o víkendu 7. a 8. srpna 2020 opět stanou místem hudebních hvězd

Zahrady Valtického zámku budou od pátku do soboty hostit hvězdy české hudební scény. V pátek 7. srpna od 20 hodin vystoupí skvělá Ewa Farna se svou kapelou. V ceně vstupenky do 1 až 3. řady je dárek od generálního partnera, který návštěvníci obdrží při příchodu do areálu.

V zámecké zahradě je pro návštěvníky připraveno občerstvení a další doprovodný program. Celý areál je velmi příjemným místem pro neopakovatelný letní hudební zážitek po širým nebem. Všechna místa jsou k sezení.